دوليه

تعثّر برايتون أمام ليستر سيتي 2-2، ليفشل في زيادة الضغط على توتنهام وتعزيز موقعه في الصراع على المراكز المؤهلة أوروبياً، أول من أمس ضمن المرحلة الـ21 في الدوري الانكليزي. وسجّل هدفي برايتون الياباني كاورو ميتوما (27) والإيرلندي إيفان فيرغوسون (88)، فيما أحرز مارك ألبرايتون (38) وهارفي بارنز (63) هدفي ليستر. وبهذا التعادل، رفع برايتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وهو يملك مباراة أقل من توتنهام الخامس مع 33 نقطة. أما ليستر سيتي فبات في المركز الرابع عشر مع 18 نقطة.

في المقابل، ازدادت الضغوط على المدرّب فرانك لامبارد بعد سقوط فريقه إيفرتون أمام وست هام 0-2 في صراع تفادي الهبوط. وهي المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها إيفرتون بتحقيق الفوز في كل المسابقات مع ثماني خسارات وتعادلين. وبالتالي، بقي إيفرتون في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بدون فوز ، في جميع المسابقات. أما وست هام، فارتقى إلى المركز الخامس عشر بفضل هدفي جاريد بوين (34 و41) اللذين منحا «هامرز» دفعة برصيده إلى 18 نقطة. وفي مباراة أخرى، منح هدف أولي واتكنز فريقه أستون فيلا فوزاً ثميناً على ساوثمبتون 1-0 بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 77، ليبقى في المركز الحادي عشر مع 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر في ذيل الترتيب عند 15 نقطة. كما حسم التعادل السلبي مواجهة كريستال بالاس وضيفه نيوكاسل يونايتد.

