دوليه

استبعد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إمكانية رحيل الفرنسي إدواردو كامافينغا، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى أرسنال وتشلسي. وانضم اللاعب 20 عاماً إلى ريال مدريد في أغسطس 2021، مقابل صفقة ذكرت التقارير أن قيمتها بلغت 31 مليون يورو، بعد تألقه كموهبة واعدة مع فريق رين.

ولم يكن من المفاجئ أنه تناوب على اللعب في التشكيل الأساسي في موسمه الأول، وشارك في 13 مباراة بالدوري الإسباني كأساسي من أصل 26 مباراة لعبها. لكن اللاعب الدولي الفرنسي عانى هذا الموسم من أجل إثبات ذاته، وشارك في خمس مباريات فقط كأساسي من أصل 16 مباراة.

