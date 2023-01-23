دوليه

انتزع أينتراخت فرانكفورت بفارق الأهداف المركز الثاني من فرايبورغ عقب فوز الأول على ضيفه متذيل الترتيب شالكه 3-0، فيما تعرض الثاني لخسارة مذلة أمام مضيفه فولفسبورغ 0-6 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين الفائز على هوفنهايم 3-1 أول من أمس أيضاً، فيما تراجع فرايبورغ للمركز الثالث، ليتأخر الثلاثي بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والمتعثر أمام لايبزيغ 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة مع عودة المنافسات بعد التوقف بسبب مونديال قطر 2022. وأحرز بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، لقب بطل الخريف للمرة الـ 26 في تاريخه. ويستقبل بايرن ميونيخ على ملعبه «أليانز ارينا» أينتراخت فرانكفورت في قمة مباريات المرحلة 18، على أن يستضيف قبلها النادي البافاري كولون غدا، فيما يخوض فرانكفورت رحلة محفوفة بالمخاطر أمام فرايبورغ في اليوم ذاته ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة. ويتألق رجال مدرب فرانكفورت النمساوي أوليفر غلاسنر هذا الموسم، فنجحوا في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجهون نابولي متصدر الدوري الإيطالي، بعد انجاز التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي.