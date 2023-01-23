دوليه

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه الزمالك بنتيجة 3-0 على استاد القاهرة في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

حسم الأهلي مباراة القمة في الشوط الثاني بعدما تقدم محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 61 ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 34 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا عند 26 نقطة في المركز الرابع.

كان الشوط الأول ضعيفا للغاية بعدما سيطر الخوف على الفريقين ما جعل اللاعبين يتناقلون الكرة بحذر شديد وغابت الخطورة على المرميين باستثناء فرصة وحدة للزمالك من تسديدة صاروخية من دونجا تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

كما أهدر أفشة فرصة هدف محقق للأهلي بعدما حول كرة عرضية قريبة من الشباك إلى فوق المرمى بغرابة.

وفي الشوط الثاني تواصل اللعب السلبي من الفريقين إلا أن جاءت نقطة التحول الحاسمة في المباراة بتدخل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بإجراء التبديلات وتغيير طريقة اللعب دون تفسير واضح.

فيريرا أخرج حمزة المثلوثي الظهير الأيمن وعمرو السيسي لاعب الوسط المدافع وأشرك عمر جابر ومصطفى الزناري في الدقيقة 58.

وبذلك تحولت طريقة اللعب من 4 ـ4 ـ2 إلى 3 ـ5 ـ2 بتحول محمد عبدالغني قلب الدفاع إلى الجانب الأيمن ودخول عمر جابر إلى الوسط.

وأدى ذلك التبديل إلى انهيار الدفاع الزملكاوي خاصة أن المثلوثي يتميز بقدرات دفاعية كبيرة ما فتح الطريق أمام مرمى الزمالك من الجبهة اليمنى.

وعلى الفور استغل الأهلي الفرصة وسجل كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 61 مستغلا تمريرة عرضية جميلة برأسية من حمدي فتحي ليسدد في مرمى عواد برأسية متقنة.

وسقط إمام عاشور في منطقة الجزاء بعد تدخل من حسين الشحات وسط اعتراضات قوية من لاعبي الزمالك للمطالبة بركلة جزاء لكن الحكم رفض ذلك ولم يعد لتقنية الفار لرؤية اللعبة.

وأشرك الزمالك سيد عبد الله نيمار بدلا من محمد عبد الشافي ودفع الأهلي بالمهاجم محمد شريف بدلا من كهربا ومن جديد طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعدما اصطدمت تسديدة دونجا بيد رامي ربيعة داخل المنطقة لكن الحكم رفض لعدم تحرك يد اللاعب تجاه الكرة.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي من خطأ دفاعي للزمالك في الدقيقة 75 موجها تسديدة في مرمى الفريق الأبيض.

ودفع الزمالك بالثنائي شيكابالا ويوسف أسامة على حساب مصطفى شلبي وسيف الجزيري بينما أشرك الأهلي الثنائي مروان عطية وطاهر محمد طاهر على حساب الشحات وأفشة قبل أن يدفع الأهلي بأحمد نبيل «كوكا» على حساب أحمد عبد القادر.

وسجل شريف الهدف الثالث في الدقيقة 90 لمصلحة الأهلي من تمريرة عرضية من معلول من الناحية اليمنى للزمالك الخالية من المدافعين حولها صاروخية ببراعة في المرمى مع نهاية المباراة 3-0.

