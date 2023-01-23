دوليه

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الأهلي 3-0 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر مرتضى إيقاف مستحقات اللاعبين وتوقيع عقوبات مالية كبيرة عليهم بسبب الاستهتار ومواصلة الفشل في تحقيق نتائج إيجابية.

وجاء قرار مجلس الزمالك، بعدما ودع الفريق بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح (4-3) ثم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية في الدوري. إلى ذلك يدرس الزمالك إقالة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد تراجع النتائج في الدوري والخروج من نسخة الموسم الماضي لكأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي. وفي حالة إقالة فيريرا فإن الزمالك سيعين مدربا مصريا مؤقتا من أبناء النادي حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. ويبدو الثنائي أسامة نبيه المدرب العام السابق وخالد جلال مدرب البنك الأهلي السابق هو الأقرب لتولي المهمة في الفترة المقبلة.

