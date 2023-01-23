دوليه

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي الشكر للاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز في مباراة القمة على الزمالك 3-0.

وأشاد الخطيب بالأداء الرجولي للاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز وشعورهم بالمسؤولية تجاه ناديهم وجماهيرهم. وأكد رئيس الأهلي على أن هذا الفوز يضاعف مسؤوليات عناصر المنظومة الكروية. وتابع «للجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم، لكن ابتداء من صباح الغد عليهم أن يفكروا فيما هو قادم من مباريات وبطولات. وهذا قدر من يلعب للأهلي، عليه دائمًا أن يبحث عن المزيد من الانتصارات أيا كانت التحديات المحلية والقارية».

كما وجه الخطيب تحية خاصة إلى جماهير الأهلي، مضيفا «هذه الجماهير التي تقف دائما خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة».

واختتم «هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات».

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 15 من الدوري المصري.

وهي آخر مباراة قبل أن يسافر الفريق إلى المغرب لخوض غمار كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه.

