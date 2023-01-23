محلية

يتطلع الكويت لتجاوز عقبة التضامن عندما يلتقيه في الساعة 04:30 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير، والذي يشهد في التوقيت ذاته لقاء النصر مع الجهراء على ملعب ثامر، في حين يلعب السالمية مع الشباب في الساعة 08:15 على ستاد علي صباح السالم.

ويبحث الأبيض عن بداية قوية في المسابقات المحلية بعد فترة التوقف خلال بطولة «خليجي 25»، خصوصاً أن الفريق أقام معسكراً تدريبياً في أبوظبي خلال الفترة الماضية خاض خلاله مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع العين الإماراتي 0-0، وفاز في الثانية على ليفسكي صوفيا البلغاري 3-2. كما دعم الكويت صفوفه بالتعاقد مع التونسي ياسين العمري الذي دخل التدريبات، ويبقى أمر مشاركته في مباراة اليوم في يدي المدرب البحريني علي عاشور. ولن تكون مهمة الأبيض سهلة أمام التضامن الذي كان نداً له وتعادل معه سلباً في مباراة الفريقين بالدوري الممتاز ديسمبر الماضي.

وفي اللقاء الثاني، يتنافس النصر والجهراء لبلوغ الدور ربع النهائي حيث يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة العربي مع اليرموك. وظهر الجهراء بمستوى جيد هذا الموسم وهو حاليا يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز بالتساوي مع كاظمة، في حين يحتل النصر المركز السابع. ومع ذلك فإن مواجهة الفريقين في الدوري انتهت بفوز «العنابي» بنتيجة 2-1. أما مباراة السالمية مع الشباب، فتبدو فيها كفة السماوي الأرجح قياسا على وضع الفريقين الحالي. ومع ذلك فإن السماوي الذي يقوده المخضرم محمد إبراهيم ليس في أفضل حالاته ويحتل المركز السابع في الدوري الممتاز. أما الشباب فيبدو في طريقه إلى العودة للدرجة الممتازة من خلال تصدره دوري الدرجة الأولى حالياً. ويبحث الفريق حالياً بقيادة مدربه الوطني عيد سابج عن مفاجأة في كأس الأمير، خصوصاً أنه استعد بمعسكر تدريبي في القاهرة خلال فترة التوقف.

