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أعلن نادي الكويت عن تعاقده مع التونسي ياسين العمري، قادما من النجم الساحلي، وذلك لتدعيم صفوف الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي. ويجيد العمري (27 عاما) أداء دور لاعب الوسط، وصانع الألعاب، كما يتميز بفعاليته التهديفية على مرمى المنافسين. كما أعلن الكويت عن فسخ تعاقده مع العراقي شيركو كريم، بالتراضي، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على ضمه. ووجهت إدارة الأبيض الشكر للاعب الدولي العراقي على الفترة التي قضاها مع الكويت، حيث ساهم في صدارة الفريق للدوري الممتاز، حتى الآن.

من جانبه، قال كريم في تصريح صحافي: «الكويت طلب مني الالتحاق بالفريق بعد مباراته الودية مع الميناء في افتتاح ملعب الأخير، برغبة من المدرب الجديد للفريق». وأضاف لاعب المنتخب العراقي: «رفضت الأمر وأبلغتهم برغبتي بالمشاركة بكأس الخليج، ليتخذ النادي قرارا بفسخ العقد، ووافقت على ذلك». وأوضح: «طلبت تأجيل الإعلان لما بعد البطولة لأحافظ على تركيزي مع المنتخب. وأوجه شكري إلى النادي على حسن المعاملة طوال فترة تواجدي معهم».

