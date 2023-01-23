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دخل نادي القادسية في مفاوضات مع المهاجم العماني صلاح اليحيائي وتسعى إدارة الأصفر إلى حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وذلك لتدعيم صفوف الفريق المتراجع في الفترة الأخيرة. وظهر اليحيائي الذي يلعب في نادي قطر، بمستوى مميز في بطولة «خليجي 25» وقاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، ولا شك أن هذا الأمر رفع القيمة السوقية للاعب مما قد يعقد مهمة القادسية في حسم الصفقة. وكان الأصفر قد استغنى عن الثلاثي المحترف: البوركيني باتريك مالو والألباني لورانس تراشي والعاجي سيدريك هنري، وتعاقد مع المالي إبراهيما تانديا

