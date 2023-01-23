محلية

يخوض القادسية اختبارا صعبا اليوم عندما يلتقي كاظمة في 07:00 مساء ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما يلتقي في 05:00 الجهراء مع الساحل، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويحتل كاظمة المركز الأول برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، يأتي بعده القادسية والعربي بـ 15 نقطة من 6 مباريات، ثم الكويت 14 نقطة من 7 مباريات، والجهراء 10 نقاط من 8 مباريات، ثم برقان 5 نقاط من 7 مباريات، وأخيراً الساحل دون رصيد من 8 هزائم.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

ويدخل القادسية اللقاء برغبة الفوز والانفراد بالصدارة من أجل بلوغ الدور النهائي بالمركز الأول والاستفادة من أفضلية النقطتين.

ويقدم الأصفر في الفترة الأخير مستويات مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي يعتمد على لاعبيه راشد عنبر وناصر دشتي وفهد الكوت وعبدالناصر العنزي بالإضافة إلى المحترفان البرازيلي ديغالما موريرا والروسي فيكتور سيسويف.

في الطرف الآخر يمر كاظمة بفترة متذبذبة بالمستوى بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام الجهراء 2-3 وهو يحاول العودة إلى طريق الانتصارات أمام القادسية اليوم. ويقود البرتقالي المدرب الأرجنتيني كريستيان داريو وهو يعتمد على المحترفين الكوبي رولاندو سبيدا والدومينيكاني الفيس سانتوس بالاضافة إلى المحليين مشعل العمر، ومساعد المجمد وعبدالعزيز شاكر.

