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اختتم بطولة «الداوثلون» الثالثة والتي اقيمت مؤخرا على مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات بمشاركة كبيرة من الرياضيين، وبتنظيم من النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، لفئات الرجال والسيدات والعسكريين والخليجيين والصغار، وذلك بحضور الشيخ مبارك فيصل النواف عضو اللجنة الاولمبية الكويتية.

وحقق المراكز الاولى بمختلف المراحل السنية كل من، هدى الصالح، وفرح محرز، وعبدالعزيز الغامدي، وسعود الزعابي، وخليفة النعيمي، وعبدالله الشمري، واسامة بورحمة، وعبدالعزيز الهزيم. وفي فئة الخليجيين حل اولا عبدالعزيز الدعيج .

وأشاد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري بالمستوى الفني الكبير للمشاركين في بطولة الداوثلون بنسختها الثالثة.

وقال: «جاء السباق قويا وحرص جميع المشاركين بكافة المراحل السنية، المنافسة على المراكز الاولى».

وبين الكندري ان حضور اسر المشاركين وجمهور اللعبة اضفى على السباق حماسا اكبر، واعطى اللاعبين دفعات معنوية لمواصلة السباق.

ونوه، الى حرص النادي على سلامة جميع المشاركين من خلال وجود رجال الاسعاف، كما اشتد بالعمل الكبير الذي قامت به اللجان العاملة والتي كان لها دورا كبيرا في نجاح البطولة.

كما شكر الكندري اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة على دعم رياضة الداوثلون، وكذلك الشيخ مبارك فيصل النواف عضو اللجنة الاولمبية الكويتية على حضوره ومتابعته للبطولة، ما يعد دعما معنويا كبيرا للاعبين واللاعبات.

