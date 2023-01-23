وطن النهار

خاطب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض الوزراء المعنيين في مختلف الجهات الحكومية طالبا وقف استقبال (262) خدمة ومعاملة حكومية بناء على نجاح التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الحكومية «سهل» في تنفيذ هذه المعاملات من قبل المواطنين والمقيمين الكترونيا عبر التطبيق، دون الحاجة للمراجعات لدى الجهات الحكومية وتنفيدها يدوياً.

وبين الناهض في كتابه ان هذا التوجه يعزز من مسار السير نحو ان يكون الاعتماد على تنفيذ المعاملات الحكومية من خلال «تطبيق سهل» لكي يكون اللبنة الأساسية فـي تحقيـق أهداف التحول الرقمي للدولة وفق خطة التنمية الوطنية (رؤية 2035)، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» (990,682) مستخدماً تمكنوا من انجاز (7,044,520) خدمة حكومية وتلقوا (28,187,438) إشعاراً و(17,226,973) بياناً رسمياً من الجهات الحكومية المتواجدة عبر التطبيق والتي بلغ عددها (28) جهة تقدم (277) خدمة إلكترونية.

واوضح الناهض ان هذا التوجه يعزز دعم الغاية من اطلاق هذا التطبيق في انجاز المعاملات دون مراجعة الجهات الحكومية، حيث سيكون لذلك الأثر الكبير في توجيه شرائح المجتمع المختلفة إلى التعامل الالكتروني في انجاز المعاملات، ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على الجهات الحكومية ومنع هدر طاقات العمل في انجاز المعاملات يدوياً بالرغم من توفرها الالكتروني من خلال تطبيق «سهل»، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي سيتم تحقيقها من تقليل الازدحام المروري وتوجيه طاقات العمل داخل الجهات الحكومية ووحداتها للاستفادة المثلى بجهود الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.

