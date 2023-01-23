وطن النهار

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة المرأة والطفولة مي البغلي بازار جمعية الوفرة التعاونية دعما للمنتج الوطني والمزارعين الكويتيين.

وقالت في تصريح صحفي على هامش الفعالية إن هذا الافتتاح يأتي تنفيذا لتعليمات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين مشددة على ضرورة بذل كل الجهود وتعاون جميع الجهات لدعم وتطوير المنتجات الوطنية بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم جميع المبادرات الإنتاجية الوطنية وتسهيل جميع الإجراءات التي تصب في مصلحة المنتج المحلي بما ينعكس إيجابا على المنتجين والمستهلكين.

وحضر الافتتاح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الفهد ورئيس وأعضاء جمعية الوفرة التعاونية وجمع غفير من المساهمين.

