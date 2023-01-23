وطن النهار

أكد عضو البرلمان العربي النائب خالد العتيبي ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات العربية لتكون أكثر مرونة وبما يساهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ (كونا) في ختام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ضمن التحضير للجلسة العامة للبرلمان. واضاف انه تم خلال الاجتماع عرض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي حول تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في العالم العربي.

تحصين الشباب

بدوره أكد النائب الدكتور محمد الحويلة اهمية التنسيق الواسع بين البرلمانات العربية بشأن تحصين الشباب العربي من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات العربية.

وأضاف ان لجنة الشؤون الخارجية والسياسية ناقشت عدة بنود منها التطورات الامنية والسياسية في العالم العربي وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي العربي.

واوضح انه من المنتظر ان تناقش هذه الاستراتيجية في مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية العربية اوائل الشهر المقبل وكذلك اعداد بيان خاص لما يطلق عليه «حقوق المثليين والتصدي لهذه الحملة المراد منها التأثير سلبا على الشباب الذي يمثل القوة المحركة للمجتمعات». وحث في هذا السياق على ضرورة «تحصين الشباب العربي فكريا وثقافيا في مواجهة هذا التطور» مشيرا الى ان «البرلمان العربي بادر بإعداد بيان وان هناك توجها لإعداد وثيقة خاصة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية».

التدخلات الخارجية

بدوره دعا عضو البرلمان العربي النائب حمدان العازمي إلى ضرورة اتخاذ موقف يمنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد العازمي ضرورة وقف تدخل بعض الاتحادات البرلمانية الدولية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأوضح أن بعض الاتحادات البرلمانية الدولية تصدر تقارير تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيرا الى ان الاوروبيين على سبيل المثال لا يقبلون أن يتدخل البرلمان العربي أو البرلمان الافريقي في عملهم.

وحث في هذا السياق على ضرورة ان يكون للبرلمان العربي موقف يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. واشار أيضا الى اقرار مشروع استرشادي حول مكافحة الاجرام والابتزاز الالكتروني بالدول العربية على أن يتضمن كافة الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة.

من جانبه أشار عضو البرلمان العربي النائب احمد لاري الى أهمية ايلاء الحالة الاجتماعية في الدول العربية المزيد من التشريعات والمزيد من التوعية. وأضاف أن اجتماع اللجنة الاجتماعية تطرق الى «استبيان» حول الحالة الاجتماعية التي تتضمن عدة محاور في مجالات الصحة والتعليم والمناخ والأطفال لتعميمه على الدول العربية الاعضاء لتجميع بيانات ومن ثم الحصول على نتائج وتحليلها. وأوضح انه سيتم الطلب بشأن ماهية التشريعات بهذا الخصوص وكذلك الممارسات التي طبقت في الواقع وما إذا كان هناك تعاون دولي في هذا الاطار. وقال إن احد المحاور يتعلق بموضوع المناخ الذي يحظى بأهمية عالمية متزايدة لافتا الى استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر الماضي تحت رعاية الامم المتحدة. ونوه بالسعي للقيام بدور فيما يخص الجانب الاجتماعي ازاء موضوع المناخ ومنها تدريس هذه الامور في المدارس وأن تكون ضمن المناهج «حتى يكون هناك ثقافة لدى الجيل الحالي للحفاظ على الثروات الطبيعية وأن يكون له دور في التوازن المناخي والبيئي». ولفت لاري كذلك الى اتفاق اللجنة على انشاء قاعدة للبيانات التشريعية ذات الصلة بعملها سواء الامور الاجتماعية أو الثقافية أو التربوية أو ما يخص الشباب والمرأة. وحول الحالة الاجتماعية بالكويت والتي تتضمن عدة محاور منها التعليم والصحة والعناية بالطفل والمرأة أعرب لاري عن الارتياح لمستواها الحالي بالحد المطلوب وان كان مستوى الطموح يرتفع بشكل دائم. وأضاف أن مجلس الامة يسعى دائما الى طرح تشريعات مهمة مثل اصدار التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين أو انشاء شركات حكومية مساهمة لإدارة المستشفيات «حتى نطور الخدمات بها».

