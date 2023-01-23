وطن النهار

عقد الاجتماع التمهيدي لوكلاء الشؤون العرب، أمس، تمهيدا لانطلاق اعمال اجتماع وزراء الشؤون المقرر يومي 25 و26 الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وترأس وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري، وفد الكويت في الاجتماع مؤكدا أهمية مثل تلك الاجتماعات للخروج بنتائج إيجابية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك الذي تمنحه دولة الكويت أهمية ورعاية خاصة، مشيرا إلى أن اللقاء التنسيقي اليوم أكد على أهمية الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية. وأوضح أن الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستناقش العديد من الملفات المهمة لاسيما ما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن العربي. ولفت ساري إلى أن جدول الأعمال يتضمن عدة ملفات يشمل الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات والموضوعات ذات الصلة بالاسرة وذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة إضافة إلى جهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وقضايا كبار السن والتنمية الاجتماعية والأسر المنتجة.

