الأولى

علمت «النهار» ان الحكومة ستتقدم باستقالتها اليوم وذلك بعد ما شهدته الحالة السياسية في البلاد وعلاقة السلطتين من تجاذب وابتعاد عن المصلحة العامة.

وقال مصدر وزاري لـ«النهار»: «نعم الحكومة تتجه للاستقالة اليوم هذا ما توصلنا اليه.. الا ان القرار النهائي سيعلن عنه اليوم».

وحول ما اذا كانت الحكومة ستبحث أي اجراءات أخرى غير الاستقالة على سبيل قرارات اللحظة الأخيرة رد بالقول: «خلاص استقالة». واضاف ان التوجه الحكومي للاستقالة تسبب به ما يعيشه المشهد السياسي من الإرباك والغموض على خلفية فقدان الثقة بين السلطتين.

الى ذلك ابلغت مصادر نيابية «النهار» ان الرد الحكومي حول طلبات اللجنة المالية حول تقديم تعهدات لتحسين المعيشة مقابل سحب تقرير اسقاط القروض كان مفاده «ان برنامج عمل الحكومة أليس تعهدا؟!.. به العديد من التشريعات والقرارات الخاصة بتحسين المعيشة فقط يحتاج لمن يقرأه».

برلمانيا، ما تكاد تظهر بوادر التهدئة حتى يطل المشهد التأزيمي برأسه مرة اخرى فينكشف رماد محاولات الوصول الى حل بين الطرفين عن جمر الاستجوابين اللذين قدمهما النائبان جنان بوشهري ومبارك الحجرف واللذين اكدا عدم سحبهما وضرورة مناقشتهما في جلسة غد الثلاثاء ليشعلا نار الازمة من جديد.

وكان النائب الحجرف أكد انه لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية وقال: «لسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات فنحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، والمسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب حاضرة لوزير المالية وغيره».

وخاطب الحجرف سمو رئيس الوزراء قائلا : «أنت أمام استحقاق دستوري وجدول أعمال فإما أن تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قادرا فهناك من هم قادرون على إدارة البلد».

من جهتها، قالت النائب جنان بوشهري انه لا تراجع عن الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى الحكومة التعامل مع جلسة الثلاثاء وفق الأطر الدستورية.

بدوره، قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور ان غالبية الشعب يعقدون آمالا كبيرة على الحكومة الحالية ويفترض أن يلمس التطوير والتنمية والإنجاز.

واكد أن عدم تعهد الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد غير القانونية يعني عدم سحب هذه المواضيع من جدول أعمال المجلس، بل ستتم مناقشتها وهناك مجال للتعاون وإقرار بعض هذه القوانين التي تصب في المصلحة العامة وتنسجم مع التوجه الحكومي.

ودعا عاشور الحكومة الى ضرورة حضور جلسة الغد كمؤشر للتعاون من دون وضع أي شروط على مجلس الأمة.