الأولى

أكد النائب محمد هايف أن نظام الغرف التجارية معمول به في كل دول العالم، مشيرا إلى أن قانون غرفة التجارة لا يتوافق جميع النواب على إلغائه وبالإمكان إجراء تعديلات عليه.

وقال في تصريح صحافي: لدينا رؤية ملخصها أن غرفة التجارة لا تلغى وإنما يعدل قانونها.

وأضاف: أن الانغلاق والانزواء وعدم التشاور من قبل الحكومة ليس عملا سياسيا اذ لا يمكن أن تعمل الحكومة بمفردها وكذلك المجلس، معتبرا أن الأزمة السياسية التي تثار من أجل اقتراح أو استجواب يجب أن يصاحبها تواصل مع النواب فليس شرطا أن يكون النواب الخمسون مع الاقتراح أو الاستجواب «فالنواب يستمعون إلى مرافعة المستجوب والوزير المستجوب ثم يكون الحكم وإن كان لبعض النواب مواقف مسبقة من بعض الوزراء».

وطالب هايف بتفاعل وتواصل حكومي مع النواب يشمل القوانين التي تطرح في اللجان والمدرجة على جدول الأعمال و حتى الاستجوابات ، مؤكدا أن هناك 50 نائبا ليسوا جميعا متفقين مع ما يطرح بالمطلق.

وزاد : «نحن لا نحجر على أي نائب وبإمكانه أن يقدم الاقتراح الذي يرغب به»، متداركا «لكن ليس مجرد تقديم الاقتراح يسبب أزمة حكومية وتوترا»، داعيا إلى التعامل بنضج ومرونة أكثر.

وشدد هايف على أن الدولة أصبحت متخلفة ومتأخرة وفق المعايير العالمية حتى في معاملات المواطنين «وسياسة فتح الوزراء أبوابهم التي استبشرنا بها خيرا لم تتم».