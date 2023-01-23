الأولى

أوضحت مصادر لـ «النهار»، أن أي بنود تضاف للميزانية سوف تعمق جراح «الاحتياطي العام»، خاصة مع استمرار تذبذب اسعار النفط ، والإصرار على تمرير قوانين من شأنها التأثير سلباً على الاوضاع المالية.

ووفقا لتلك المصادر فإن الإيرادات تراجعت بنسبة تقترب من 30%، مع بداية العام المالي الحالي 2022/2023، ما يعني اتجاه الميزانية إلى تحقيق عجز ولو طفيف بعد أن كانت المؤشرات تشير لتحقيق فوائض. وبينت أن بعض القوانين لا تمثل تسريعاً لتراجع خطير في سيولة الاحتياطي العام فقط، وإنما هي في واقع الأمر تدفع إلى مزيد من العزوف لدى الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب التحفيزات الكبيرة في القطاع العام، وهو ما يناقض التوجه الحكومي.

وقالت إن بيع الإجازات يعد باباً للهدر، مبينة أن هناك ما يقرب من 50% من موظفي القطاع العام يعانون بطالة مقنعة. وأشارت إلى أن عدم أخذ العامل إجازته يخالف أبسط قواعد العمل، حيث إن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية للارتقاء بإنتاجية العامل، لافتة إلى أن النتيجة الحتمية لهذا الحراج الذي «يناقض دروس الماضي القريب» هي البطالة الشبابية السافرة التي ستنكشف خطورتها مع أول انخفاض في أسعار النفط.