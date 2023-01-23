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أعلنت قوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وجه بقبول جميع المتقدمين لدورات قوة الإطفاء. وقالت القوة في بيان صحافي امس إن هذه المبادرة تأتي حرصا على تشجيع الكوادر الوطنية وتعزيز إمكانيات الإطفاء. وأوضحت أن الخالد وجه بقبول جميع المتقدمين لدورات الإطفاء ممن تقدموا للقبول للدفعات الجديدة من الطلبة ضباط الصف وممن استوفوا جميع الشروط والذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية دون الحاجة لعمل اي قرعة.

ولفتت إلى أنه سيتم اعتماد قبول هؤلاء للالتحاق بالدورات اللازمة حسب التخصص.