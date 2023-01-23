الأولى

كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، عن ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.15% بنهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021.

وقالت ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71% في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم، موضحة أن مؤشر أسعار الصحة ارتفع بنسبة 2.63%.

يأتي هذا فيما قالت بيانات صادرة عن البنك المركزي حصلت «النهار» على نسخة منها، ان معدلات التضخم في الكويت ستنخفض الى حدود 2.5% بنهاية 2026، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن توقعات التضخم في الكويت تبلغ نحو 4.23%، 2.36%، 2.39%، 2.50% و2.5% خلال الفترة من 2022 إلى 2026 على الترتيب. وبينت أن كلفة الاقتراض في الكويت هي الأقل عالمياً، موضحة أن الحد الأقصى حالياً لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة «الإسكانية» لا يتعدى 6.5% سنوياً.

واضافت البيانات ان حركة الودائع بالدينار والعملات الأخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة تشير إلى ارتفاع إجمالي أرصدة ودائع القطاع الخاص من 35.38 مليار دينار بداية 2018 إلى 36.58 ملياراً بنهاية نوفمبر 2022، أي بارتفاع قدره 1.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2022.