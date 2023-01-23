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عواصم- الوكالات: دان مجلس التعاون الخليجي سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم داعيا الى تحرك دولي لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة. وفيما تبرأت الحكومة السويدية رسميا من الاستفزاز الخطير لمشاعر المسلمين متمكسة بذريعة حرية التعبير لتبرير موقفها فقد حمل الأزهر السلطات السويدية مسؤولية التواطؤ مع «المجرمين الذين أقدموا على احراق القرآن» فيما خرجت مظاهرة امام القنصلية السويدية في مدينة اسطنبول التركية....(طالع ص 17).

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد الحجرف في بيان موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.

الى ذلك كتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تغريدة امس قال فيها «حرية التعبير جزء أساسي من الديموقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما». وأضاف «حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية.

وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم».

وكان راسموس بالودان زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية.

في المقابل حمل الأزهر الشريف السلطات السويدية مسؤولية التواطؤ مع «المجرمين الذين أقدموا على احراق القرآن»، محذرا من تكرار الإساءة إلى المقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم، وطالب المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم بالوقوف في وجه تلك المحاولات.

وشدد الأزهر في بيان على ان السماح لأمثال هؤلاء بتكرار الاستفزازات يعوق جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية احتجاجات أمام القنصلية العامة السويدية في شارع الاستقلال اكد خلالها المتظاهرون عن استنكارهم لسماح السويد بحرق المصحف والتطاول على القرآن.