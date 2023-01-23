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أعلنت وزارة العدل انها قامت بتحصيل اكثر من 71 مليونا و349 ألف دينار عبر خدماتها الـ «اونلاين» في العام 2022.

واشار وكيل الوزارة هاشم القلاف الى ان مراكز الخدمة انجزت ما يقارب 560 الف معاملة خلال العام الماضي منها 106508 انجزها مركز برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية. واعلن كذلك انجاز 146023 عملية دفع اونلاين بينما بلغ اجمالي المبالغ المحصلة 5840877 ديناراً. واوضح ان اجمالي مبالغ التحصيل في ادارة التنفيذ لرفع منع السفر عن مواطنين ومقيمين فاقت مليوناً و724 الف دينار عبر 1933 عملية دفع إلكتروني خلال العام الماضي.

