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دعا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض مختلف الجهات الحكومية الى وقف استقبال 262 خدمة ومعاملة حكومية ورقية اثر نجاح التطبيق الحكومي الموحد «سهل» في تنفيذ هذه المعاملات للمواطنين والمقيمين الكترونيا ومن دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

وقال الناهض ان هذا التوجه يعزز السير نحو الاعتماد على تنفيذ المعاملات الحكومية من خلال «تطبيق سهل» لكي يكون اللبنة الأساسية فـي تحقيـق أهداف التحول الرقمي للدولة وفق خطة التنمية الوطنية ورؤية 2035.

ولفت الى ان عدد مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» فاق (990,682) مستخدماً تمكنوا من انجاز (7,044,520) خدمة حكومية وتلقوا (28,187,438) إشعارا و(17,226,973) بيانا رسميا من الجهات الحكومية المتواجدة عبر التطبيق والتي بلغ عددها (28) جهة تقدم (277) خدمة إلكترونية.

وأوضح الناهض ان هذا التوجه يعزز انجاز المعاملات دون مراجعة الجهات الحكومية ما يؤدي الى تخفيف الضغط على الجهات الحكومية بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي سيتم تحقيقها مثل تقليل الازدحام المروري وتوجيه طاقات العمل داخل الجهات الحكومية ووحداتها للاستفادة المثلى بجهود الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.