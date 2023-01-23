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أعلنت وزارة الداخلية انه في أقل من 24 ساعة تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل الى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن. وقال مصدر امني ان الجاني حدث كويتي وان المجني عليها خادمة آسيوية تعمل لدى اسرته في العيون، مشيرا الى ان الجاني اقدم على فعلته لاخفاء جريمة ارتكبها بحق المجني عليها حيث خشي من افتضاح امره واستدرج الوافدة واقدم على قتلها ومن ثم شرع في اخفاء معالم الجريمة وهوية المجني عليها بأن سكب عليها مادة حارقة واضرم فيها النار في بر السالمي. وذكر المصدر ان رجال الادلة حددوا هوية المجني عليها ومن ثم توصلوا الى المتهم الذي اعترف بالجريمة.