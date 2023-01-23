وطن النهار

قرر القضاء تجديد حبس 11 متهما في قضيتين بشأن تسريب اختبارات الثانوية العامة إلى جلسة 7 فبراير، كما رفض قاضي التجديد طلب اخلاء سبيلهم من قبل دفاع المتهمين وأحالهم إلى السجن المركزي. ووفق مصدر مطلع ان 9 متهمين في قضية و2 اخرين في قضية اخرى بشأن تسريب اختبارات الثانوية العامة تم عرضهم على قاضي التجديد، وسوف يتم عرض باقي المتهمين لاحقا، وزاد المصدر أن هناك متهمين جدداً في قضية اختبارات الثانوية العامة سوف يعرضون على النيابة العامة للتحقيق معهم، بعد أن اصدرت النيابة العامة أوامر بضبطهم وإحضارهم، واشار المصدر أن المتهمين يواجهون تهما عدة منها تسهيل الغش والتربح منه وغسل الأموال عبر التحصل على مبالغ مالية بطريق غير مشروع.

