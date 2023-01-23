وطن النهار

أعلن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، ان الوزارة حققت طفرات كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على المال العام عبر الوسائل التكنولوجية والدفع الالكتروني حيث قامت بتحصيل اكثر من 71 مليوناً و349 ألف دينار كويتي عبر خدماتها «اون لاين» في عام 2022.

وأكد الوكيل القلاف أنه بناء على توجيهات الوزير الماجد بتسهيل جميع خدمات وزارة العدل الالكترونية للحفاظ على المال العام ووصولا للتحول الرقمي الكامل بات من الضروري تسخير جميع الامكانيات المتاحة لتحقيق الوصول الى العدالة في أقل وقت وجهد وتكلفة بالاتجاه نحو استخدام كل الوسائل الالكترونية الحديثة الرامية الى تطوير بيئة العمل وتوفير كل الاجواء التي تسهم وتعزز من استخدام التقنيات الالكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة الخدمية.

وكشف القلاف عن عدد كبير من الانجازات التي حققتها وزارة العدل خلال العام الماضي 2022 سواء عبر ادارات الوزارة بمبنى وزارة العدل او مجمعات المحاكم او مراكز الخدمة المنتشرة في عموم البلاد او الخدمات الالكترونية المتعددة لتسهيل امور المراجعين.

واشار وكيل وزارة العدل ان مراكز الخدمة التابعة للوزارة انجزت ما يقارب 560 الف معاملة خلال العام الماضي منها 106508 معاملات انجزها مركز الخدمة ببرج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأعلن القلاف ان وزارة العدل انجزت 146023 عملية دفع اون لاين خلال عام 2022 وبلغ اجمالي المبالغ المحصلة 5840877 دينار كويتي منها 73312 عملية دفع اون لاين لرسوم قضائية بلغت حصيلتها 1982478 ديناراً كويتياً، فيما حصلت 1569660 ديناراً كويتياً دفع اون لاين لعدد 32478 كفالة استئناف، وحصلت 1349550 ديناراً عن اجمالي 13978 عملية دفع اون لاين كفالة تمييز، و642678 ديناراً عن 17979 عملية دفع اون لاين غرامات جزائية وغيرها من العمليات اون لاين سواء كفالة استئناف جزئي او طوابع او اتعاب خبير او امانات ومبالغ شيكات ومديونية موظف.

‏‎كما اعلن القلاف ان اقسام الاستعلام القضائي انجزت 843427 معاملة بمختلف اقسام الاستعلام بمجمعات المحاكم في مختلف المحافظات خلال عام 2022.

واوضح ان اجمالي مبالغ التحصيل في ادارة التنفيذ لرفع منع السفر عن مواطنين ومقيمين فاقت مليوناً و724 الف دينار عبر 1933 عملية دفع الكتروني خلال العام الماضي.

واشار الى ما يقارب 240,858 الف مشترك في خدمات وزارة العدل حاليا عبر رسائل SMS منهم 66,355 الفا اشتركوا خلال 2022 فيما بلغ عدد المستندات المحفوظة بنظام الامج ما يقارب 16 مليون وثيقة ومستند تخص مختلف المحاكم الدستورية وادارات التوثيق والتسجيل العقاري وغيرها العديد من الانجازات الكثيرة.

وختم القلاف تصريحاته بالإشادة بتوجيهات الوزير عبدالعزيز الماجد وحرصه الكبير على تذليل كل العقبات امام موظفي وزارة العدل لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، مشيدا في هذا الاطار بجهود جميع موظفي الوزارة في تحقيق تلك الانجازات الكبيرة خلال العام الماضي داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب بمزيد من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء.

