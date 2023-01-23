وطن النهار

فيما أكدت وزارة التربية، احتياجاتها من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية للعام الدراسي 2023/2024، أعلنت فتح التعاقدات المحلية للعام الدراسي من وظائف الهيئة التعليمية، مؤكدة أهمية الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد بواقع 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية وسنتين لذوي المؤهلات التربوية.

واستثنت التربية من شرط الخبرة، ابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وحملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي، وأيضا حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، بالإضافة إلى خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وخريجي كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأضافت: أنه «يقتصر القبول على اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص، مؤكدة على أن تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات اعداد المعلم المحلية لابناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وابناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أنها بحاجة إلى معلمين في جميع التخصصات اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا والفلسفة والديكور والحاسب الآلي، في حين انها بحاجة إلى معلمات في التخصصات اللغتين العربية والانكليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي.

إلى ذلك، أكدت التربية، انها بحاجة الى أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية، فئة المعلمين في التخصصات التربية الاسلامية واللغات العربية والانكليزية والفرنسية والرياضيات والجغرافيا والفلسفة والكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا والعلوم والتربية الفنية والديكور والكهرباء والالكترونيات والحاسب الآلي والتربية الموسيقية، وفئة المعلمات في التخصصات اللغتين العربية والانكليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والتربية الفنية والديكور والكهرباء والالكترونيات والحاسب الآلي والتربية الموسيقية.

ولفتت إلى أنه سيتم اعادة النظر في التخصصات غير المعلن عنها بمجرد الانتهاء من سياسة احلال الكوادر غير الكويتية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

