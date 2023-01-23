وطن النهار

أعلنت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال منصة فخرنا (أفراد) التابعة للهيئة خلال سنة بالفترة ما بين 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، موضحة أنه تم إنجاز (88491) معاملة بواقع (13325) معاملة استكمال مكافأة الخريجين، وعدد (45241) معاملة استلام كلمة السر، و(2622) معاملة للتأمين ضد البطالة، (1812) معاملة فرص وظيفية، وعدد (22685) معاملة مكافأة اجتماعية للخريجين و(236) معاملة تسجيل بدل البحث عن عمل و(2048) معاملة تظلمات مكافأة الخريجين، و(522) عقد تأسيسي. وأوضحت المزيد في تصريح صحافي، أن «فخرنا» منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الإرشاد والتوظيف للعمالة الوطنية، وتقدم خدماتها للباحثين عن العمل للحصول على وظائف تناسبهم في القطاع الخاص.

