وطن النهار

بينما تجاوزت طلبات المتظلمين على درجة اختبارات الفصل الدراسي الاول 3 آلاف طالب وطالبة، أغلق الكنترول مساء الجمعة الماضية باب التظلمات أمام طلبة الصف الثاني عشر الدارسين في القسمين العلمي والادبي والتعليم الديني.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، ان الكنترول بدأ في اجراءات التدقيق والمراجعة على أوراق اجوبة الطلبة المتظلمين السبت الماضي، موضحة أن اللجان المختصة عملت للتأكد من اجراءات سلامة التصحيح وتجميع الدرجات.

وأشارت إلى انه من المتوقع البت في موضوع قبول التظلم من عدمه خلال اليوم، وذلك بعد الانتهاء من جميع اجراءات التدقيق على سلامة التصحيح وجمع الدرجات، مشددة على حرص وزارة التربية على مصلحة الطلبة وفي حال ثبت وجود خطأ في التصحيح أو الجمع سيتم رفع تقرير بذلك للعمل على تعديل الدرجات ونتيجة الطالب. هذا وقد، اعلنت وزارة التربية عن بدء استقبال طلبات المتظلمين الاربعاء الماضي عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، والسماح للطالب التظلم بما لا يتجاوز 3 مجالات دراسية.

من جانب آخر، نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التربية للطلبة الفائقين من الصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022، رحلتين إلى الدول المستفيدة من الصندوق، في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين ضمن برنامج «كن من الفائقين»، وشملت الرحلة الأولى الطالبات الفائقات من الصف الثاني عشر متجهة إلى جمهورية رواندا، والرحلة الثانية للطلاب الفائقين في الصف الثاني عشر متجهة إلى جمهورية طاجيكستان.

وأكدت وزارة التربية، ان ذلك يأتي في إطار سعيها والصندوق الكويتي لتحفيز الطلبة على التفوق وتنمية الحس الوطني، عن طريق تعريفهم بمكانة الكويت في المجتمعات العربية والنامية وجهودها في تحقيق التنمية العالمية، إلى جانب تطوير مهارات البحث عن المعرفة لدى الطلبة، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم في الاعتماد على أنفسهم، وتحمل المسؤولية، وإدراك أهمية العمل الجماعي.

