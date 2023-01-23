وطن النهار

واصلت جمعية المهندسين مطالباتها باقرار بدلات اعضائها في مختلف المواقع وخاصة بدل الموقع، مشيدة بتعاون وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني وموافقته على مقترح الجمعية وضع آلية دائمة لصرف هذه البدلات. وقال رئيس الجمعية فيصل دويح العتل أنه التقى الوزير بحضور أمين السر فهد العتيبي حيث تم عرض مطالب المهندسين باقرار بدلاتهم وان معاليه أبلغهم دعمه لهذا المطلب، مضيفا أننا نثمن هذا الدعم وموافقته على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرة تعيين المهندسين في مجال تدريس المواد العلمية في القطاع التعليمي واستعداد الوزارة للمشاركة في المجلس الأكاديمي لاعتماد المؤهلات الهندسية الذي تعكف الجمعية على تشكيله خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الخبرات الهندسية الكويتية وممثلين للجهات الحكومية الراغبة. وأوضح العتل، أن تنفيذ مبادرة تعيين المهندسين ستكون من خلال اعلان مشترك ووجود ضابطي اتصال من الجهتين لتوضيح متطلبات التعيين للمهندسين والمهندسات في مجال التدريس وأبلغنا معالي الوزير برغبة الجمعية في إحياء اللجنة المشتركة بين «التعليم الهندسي بالجمعية» والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والتي تعطلت منذ عدة سنوات رغم النتائج المبهرة التي تحققها في مجال اعتماد المؤهلات الهندسية، مضيفا أننا لقينا دعما من معاليه لهذه الرغبة التي تؤكد حرصنا على ضمان جودة التعليم الهندسي واعتبار جودة التعليم هي الركيزة الأساسية التي من خلالها تساهم مخرجات المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

