وطن النهار

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع محاضرين من جامعة هارفرد ورشة عمل تدريبية مكثفة، للعاملين في القطاع الطبي الكويتي، عن كيفية إعداد البحوث الطبية المتخصصة. استهدفت تعريف المشاركين فيها بكيفية كتابة الأبحاث الطبية بصورة منهجية، واستخدام الإحصاءات وتفسير نتائجها.

قدَّم الورشةَ التي عقدت في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- عددٌ من المحاضرين من جامعة هارفرد الأميركية، وشارك فيها أطباء كويتيون ومتخصصون في البورد الكويتي لطب الأسنان.

وشارك في تقديم الورشة أيضاً عددٌ من الباحثين المتميزين من جهات أخرى؛ منهم الباحثة في معهد دسمان للسكري والمحاضرة في جامعة هارفرد الدكتورة هند القادري، والمحاضر في جامعة هارفرد الدكتور خالد الطبطبائي، والدكتور محمد البرجس من وزارة الصحة.

وقالت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في المؤسسة الدكتورة خولة الشايجي ان هذه الفعالية العلمية التي تنظمها المؤسسة تسعى إلى التركيز على رفع قدرات الباحثين وتعريف الأطباء الكويتيين في جميع التخصصات الطبية بأساسيات البحث العلمي، وكيفية القيام بالأبحاث في مواضيع تتناسب مع تخصصاتهم، وتمس جوانب طبية معينة، تسهم نتائجها في تطوير الجوانب الطبية قيد الدراسة.

وأضافت ان هذه الورشة التدريبية تمكنهم من كيفية وضع حلول واقعية للمشكلة التي يتم طرحها من خلال البحث، وسدّ فجوة معرفية في المجالات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في مجال نشر البحوث في المجلات العالمية المحكمة. وأفادت د. الشايجي ان المشاركين من الأطباء قد تدربوا في هذه الورشة على استخدام برامج إحصائية طبية متقدمة، والتي سيتمكّنون عن طريقها من إجراء الإحصاءات والتقييمات الرقمية الطبية بكفاءة عالية. وفي نهاية الورشة قُيّمت البحوث المقدمة لها، من قِبل لجنة تحكيم مكونة من باحثين من جامعة الكويت.

