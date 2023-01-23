وطن النهار

قالت إدارة الارصاد الجوية ان طقس امس الاحد غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة قسم تنبؤات الطيران بالإدارة أميرة العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وهدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت العازمي أن مدى الرؤية الافقية سينخفض الى ما دون 1000 متر وقد تنعدم في بعض المناطق ومن المتوقع معاودة تكون الضباب الكثيف ليلة اليوم الاثنين الى صباح يوم غد الثلاثاء.

واشارت الى ان الرؤية الافقية ستشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من ليل يوم الأربعاء إن شاء الله متوقعة ان تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 07 و10 درجات مئوية والعظمى ما بين 17 و20 درجة مئوية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية اعلنت امس الأحد توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

