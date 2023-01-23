وطن النهار

?قدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير أسئلة إيضاحية عدة بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة، مشددة على انه لديها العديد من الأسئلة المحورية التي تحتاج الإجابة عنها بشكل توضيحي أكثر وبشكل رسمي للوقوف على بعض التفاصيل الجوهرية التي ستقودنا نحو فهم دقيق لنتائج اعتماد المخطط الجديد.

وطالبت في أسئلة عدة تزويدها بنسخة من الإطار القانوني والتشريعي للمخطط الهيكلي الثالث للمراجعة ومقارنته مع ما تم طرحه في المخطط الرابع محل التدقيق، وتوفير اعتمادات الجهات الحكومية المعنية وتأكيدها لتضمين أهدافها جميعاً في المخطط الهيكلي الرابع.

وأشارت إلى أنه خلال العمل بمعطيات المخطط الهيكلي الثالث وحسب إفادة إدارة المخطط الهيكلي بوجود انحرافات كثيرة عن توجيهات المخطط الهيكلي الثالث فما الإجراءات التي قمتم بعملها للسعي نحو تصحيح القرارات المتخذة بالمخالفة للمخطط المعتمد وما الدراسات التي تم تقديمها لإقناع الجهات المختصة بالعدول عن قراراتها؟

