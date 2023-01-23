وطن النهار

أعلنت بلدية الكويت تولي عبدالرحمن العصفور منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفا لأحمد الصبيح وذلك بعد موافقة ممثلي المدن العربية المشاركة بالاجتماع الطارئ غير العادي للمنظمة الذي عقد في الكويت أمس الأحد.

وبارك المدير العام لبلدية الكويت ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الاجتماع المهندس أحمد المنفوحي في كلمة بافتتاح الاجتماع للمهندس العصفور متقدما بجزيل الشكر للمهندس الصبيح على ما قدمه من إسهامات حقيقية ظهر أثرها بمختلف المستويات. وقال المنفوحي إن بلدية الكويت لم تألُ جهدا في دعم منظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها لتمكينها من السعى نحو أهدافها وتعزيز التعاون بين أعضائها.

وأوضح أن المنظمة عملت على توفير أسباب الازدهار والنماء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية المدن العربية مؤكدا استمرارها في السعي لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية للمدن الأعضاء.

تكاتف وتضامن

بدوره قال الأمين العام للمنظمة المهندس عبدالرحمن العصفور في كلمة مماثلة إن الكويت التي تحتضن مقر منظمة المدن العربية منذ تأسيسها عام 1967 لطالما تفتخر وتعتز بمساهمتها بهذه المنظمة وتسعى دائما إلى تذليل الصعوبات والعقبات لتتمكن من أداء دورها المنشود.

وأشار إلى أنه لن يدخر جهدا نحو العمل على تحقيق أهداف المنظمة ومواجهة التحديات التي تواجهها مدننا لافتا إلى أن الأولويات ستكون التركيز على تعزيز برنامج مشاركة وتوحيد الجهود والعمل بين المدن الأعضاء والمنظمات التابعة.

من جانبه قال المهندس أحمد الصبيح في كلمة مماثلة إنه منذ أن حملني المجلس الأمانة عاهدت بأن أبذل قصارى الجهد لخدمة المنظمة بشتى المستويات الادارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مشيرا إلى أنه آن الوقت لتجديد الطاقات والدماء لتحقق المنظمة أهدافها.

