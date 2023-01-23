وطن النهار

قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري ان فريق الطوارئ قام بتكثيف جولاته الميدانية في جميع مناطق المحافظة على المحال التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.

وأوضح أن الجولات أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت مابين عدم تجديد رخصة اعلان، نظافة عامة بالاضافة الى وتوجيه 6 إنذارات لأحضار التراخيص للتأكد من صحتها وتوجية 8 تنبيهات بعد الكشف عن 120 محلا في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية، القرين، القصور، الشريط الساحلي، ضاحية صباح السالم بالاضافة الى إزالة 77 اعلانا عشوائيا مخالفا بمختلف الاحجام.

ودعا أصحاب العقارات والمحال التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

