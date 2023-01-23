وطن النهار

وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة «جابر الأحمد» في منطقة الضجيج من طريق 6،5 شريطة التأكيد والالتزام باشتراطات ومعايير السلامة عند المدخل والمخرج.

وأحالت اللجنة برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري كتب مختار منطقة العارضية إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل منها تحويل الإشارة الضوئية من تقاطع ثلاثي إلى تقاطع رباعي على امتداد طريق محمد بن القاسم الفاصل بين منطقة العارضية الصناعية والرحاب والرابية مع شارع الأردن، وبشأن استحداث مواقف سيارات خلف مدرسة الشيماء بنت الحارث المتوسطة بنات في منطقة العارضية، وبشأن استحداث مواقف سيارات تنظيمية لصالة مناسبات مبارك الهيفي، واستحداث دوار ثلاثي جديد في تقاطع طريق 52 مع طريق 40 الفاصل بين منطقتي العارضية السكنية والفردوس، وبشأن تحويل الإشارة الضوئية إلى تقاطع رباعي في منطقة العارضية السكنية.

وأبقت اللجنة على الجدول الاقتراح المقدم بشأن تطوير طريق أرشيد القفيدي وطريق حمود الجابر الصباح، وطلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية، فيما احاطت علما في كتاب وزارة الدفاع –هندسة المنشآت العسكرية بشأن دعوة الاجتماع الخامس للجنة محافظة الفروانية، بينما وافقت على طلب إضافة مساحات لقسائم متلاصقة في منطقة خيطان ، فيما أحالت كتاب وزارة الداخلية بشأن توسعة شارع المنزين في منطقة خيطان إلى الجهاز التنفيذي.

