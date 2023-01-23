مال وأعمال

أوضحت مصادر معنية لـ «النهار»، أن بيع الإجازات يضع سيولة الاحتياطي العام في خطر اضافي مع استمرار تذبذب اسعار النفط ، خاصة مع الإصرار النيابي على تمرير قوانين شعبوية من شأنها التأثير سلباً على الاحتياطي الذي شهد انتعاشاً مؤقتاً في الفترة القليلة الماضية.

ومع الإقرار بفتح بيع الإجازات بدون سقف، يتم الضغط على الميزانية العامة للدولة ويزيد من حجم المصروفات الجارية، على حساب تراجع الإيرادات التي تشهد تناقصاً بحدود تقترب من 30 %، مع بداية العام المالي الحالي 2022/2023، ما يعني اتجاه الميزانية إلى تحقيق عجز ولو طفيف بعد أن كانت المؤشرات تشير لتحقيق فوائض مالية تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دينار.

وأشارت إلى أن التمسك النيابي بالقوانين الشعبوية قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في سيولة الاحتياطي العام خلال المرحلة المقبلة.

وبينت المصادر أن بيع الإجازات ليس تسريعاً لتراجع خطير في سيولة الاحتياطي العام فقط وإنما هو في واقع الأمر يدفع إلى مزيد من العزوف لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص وهو ما يناقض التوجه الحكومي نحو فتح قنوات لتوظيف الشباب في القطاع الخاص وتخفيف الضغط على القطاع العام.

وقالت إن بيع الإجازات يعني مزيداً من الهدر في المال العام، مبيناً أن هناك ما يقارب من 50% من موظفي القطاع العام يعانون بطالة مقنعة، كما أن إنتاجيته هي الأقل بين دول الجوار وفق بيانات صادرة عن تقارير اقتصادية متخصصة.

وأشارت إلى أن عدم أخذ العامل إجازته يخالف أبسط قواعد العمل، حيث إن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية للارتقاء بإنتاجية العامل، لافتاً إلى أن النتيجة الحتمية لهذا الحراج الذي «يناقض دروس الماضي القريب» هي البطالة الشبابية السافرة التي سيكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار النفط وإنتاجه.

