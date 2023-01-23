مال وأعمال

قالت بيانات صادرة عن البنك المركزي حصلت «النهار» على نسخة منها، أن تكلفة الاقتراض في الكويت الأقل عالمياً، موضحة أن الحد الأقصى حالياً لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية و المقسطة «الإسكانية» لا يتعدى 6.5 بالمئة سنوياً. واضافت البيانات أن حركة الودائع بالدينار الكويتي والعملات الأخرى خلال السنوات الخمسة الأخيرة تشير إلى ارتفاع إجمالي أرصدة ودائع القطاع الخاص من 35.38 مليار دينار بداية 2018 إلى 36.58 ملياراً بنهاية نوفمبر 2022، أي بارتفاع قدره 1.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2022. ولفتت الى أن ارتفاعاً شهدته أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم بالعملات الأجنبية من 1.56 مليار دولار بنهاية مارس 2022 ليصل إلى 1.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، أي بزيادة 1.1 مليار دولار.

وقالت البيانات إن معدلات التضخم في الكويت ستنخفض الى حدود 2.5 بالمئة بنهاية 2026، حيث إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن توقعات أسعار التضخم في الكويت تبلغ نحو 4.23 %، 2.36%، 2.39%، 2.50% و2.5 % خلال الفترة من 2022 إلى 2026 على الترتيب.

