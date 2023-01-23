مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بدعم من صعود 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.273 في المئة وبنحو 130 مليون دينار من 46.488 مليار دينار إلى 46.618 مليار دينار.

قال محللون إن هناك بعض العوامل دعمت السوق كارتفاع أسعار النفط في ظل التفاؤل حيال ارتفاع الطلب من الصين بعد تخفيف القيود المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

اشار محللون الى أن المستثمرين في البورصة يترقبون النتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022، والتي من المتوقع لها أن تكون جيدة، في نفس الوقت، قد يستمر الحذر في الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي والمخاوف من الدخول في ركود.

واكد محللون ان المخاوف تراجعت بعض الشيء حيال وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في اجتماعه القادم في فبراير بعد أن أوضحت بيانات التضخم الأميركية استمرار تراجعها في ديسمبر الماضي.

وقد صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 59 مليون دينار وبنسبة 0.15 في المئة من 37.122 مليار دينار إلى 37.181 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.75 في المئة وبقيمة 71 مليون دينار من 9.366 مليارات دينار إلى 9.437 مليارات دينار.

وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.28 في المئة وبـ 20.3 نقطة من 7256.9 نقطة إلى 7277.2 نقطة، وارتفع السوق الأول بنسبة 0.15 في المئة وبنحو 12.8 نقطة من 8057.77 نقطة إلى 8070.6 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.75 في المئة وبنحو 42.6 نقطة من 5621.4 نقطة إلى 5664.06 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيس 50 بنسبة 0.38 في المئة وبـ 21.9 نقطة من 5691.3 نقطة إلى 5713.3 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً مقارنة بالجلسة السابقة، لترتفع سيولة الجلسة بنسبة 2.17 في المئة من 52.65 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 53.8 مليون دينار، كما قفزت أحجام التداول بنسبة 37.1 في المئة من 169 مليون سهم إلى 232 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 9.5 ألف صفقة إلى 10 آلاف صفقة.

