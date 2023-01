مال وأعمال

تخطط شركة «ألفابيت» الشركة الأم لـ«غوغل» لتخفيض عدد الموظفين بنسبة تزيد على 6% - نحو 12000 موظف – مما يفاقم عمليات التسريح الهائلة في قطاع التكنولوجيا حول العالم. وفي عام 2022، أعلن قطاع التكنولوجيا عن تخفيض 97171 وظيفة، بزيادة 649% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات Gray & Christmas Inc.

وخلال يناير أضافت شركات التكنولوجيا الثلاث أمازون، ومايكروسوفت، والشركة الأم لـ «غوغل»، نحو 30 ألف وظيفة لإجمالي العدد الذي تم تسريحه في 2022 في القطاع.

وبعد 3 أعوام، أبلغت العديد من هذه الشركات عن معدلات نمو مخيبة للآمال، وتعاملت مع أسعار الأسهم المنخفضة مع عودة سلوك العملاء إلى طبيعته. فيما يلي قائمة طويلة بالشركات التي تخطط لتسريح الموظفين:

ألفابيت

كشفت الشركة عن خطتها لتسريح 6% من موظفيها والذي يمثل نحو 12000 موظف في العديد من الأدوار بالشركة.

أمازون

أعلن الرئيس التنفيذي آندي جاسي يوم 4 يناير أن عملاق التجارة الإلكترونية سيقوم بتسريح 18000 موظف.

Blockchain.com

وتخلت منصة العملات المشفرة «Blockchain.com» عن 28% من قوتها العاملة.

وبلغ عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم نحو 110 موظفين، في أحدث جولة لتسريح العمال، تم الإعلان عنها في أوائل يناير.

«كابيتال وان»

بدورها، ألغت شركة Capital One Financial Corp مئات الوظائف التكنولوجية الأسبوع الماضي مع تأثر أكثر من 1100 عامل.

مايكروسوفت

قالت «مايكروسوفت» إنها ستلغي 10 آلاف وظيفة هذا العام، أو حوالي 5% من قوتها العاملة، مما سيوفر نحو 1.2 مليار دولار من التكاليف في الربع الثاني من السنة المالية.

تويتر

وبعد أن ألغى إيلون ماسك، الذي اشترى «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، نحو 3700 وظيفة عبر البريد الإلكتروني في نوفمبر، استمرت التخفيضات في يناير، لا سيما تلك التي تعمل على الإشراف على المحتوى العالمي.