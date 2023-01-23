مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إجراء عملية إخلاء وهمية ناجحة لمبنى البنك الرئيسي بالتعاون مع الدفاع المدني الكويتي ووزارة الصحة وإدارة مجمع البنوك المشتركة. ويهدف «KIB» من اجراء عملية الإخلاء الوهمي معرفة مدى جاهزية إدارات وأقسام البنك لمواجهة حالات الطوارئ، والحفاظ على امن وسلامة الموظفين والعملاء بشكل دائم وتدريبهم على الإخلاء بشكل سريع ومنظم.

وبهذه المناسبة، قال داود بهبهاني، مدير تنفيذي - إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB إن عملية الإخلاء الوهمي الناجحة تمت بوقت قياسي وبشكل منظم، ويؤكد ذلك على إدراك ومعرفة الموظفين والعملاء على مواجهة الحالات الطارئة في حال حدوثها، لا قدّر الله.

وأكد بهبهاني أن سلامة الموظفين والعملاء على رأس اهتماماتنا دائماً حيث نهدف الى تطوير خطط مواجهة الطوارئ مع الجهات الحكومية باستمرار من خلال اختبار قدرات موظفينا والعملاء المتواجدين على مواجهة الحالات الطارئة بنجاح، حيث أظهروا تعاوناً كبيراً لتنفيذ التعليمات واستخدام مخارج الطوارئ بشكل سريع ومنظم.

وتوجه بهبهاني بالشكر الجزيل لكل من الدفاع المدني ووزارة الصحة على جهودهما في التعاون مع البنك على نجاح عملية الاخلاء الوهمي وعلى مساعيهما في المستمرة في تطوير خطط مواجهة الطوارئ والحفاظ على امن وسلامة موظفي «KIB».

