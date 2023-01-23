مال وأعمال

توجهت وفود الطلبة والطالبات المتفوقين في مستهل رحلاتهم الى كل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية رواندا، ضمن النسخة الثانية عشرة من مبادرة «كن من المتفوقين» التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة الثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتي تستمر حتى 28 الجاري.

وذكر رئيس قسم الدعاية والتسويق والمعارض ومشرف رحلة الطلبة صالح التقي، ان الطلبة سيقومون بزيارة مشاريع تنموية عدة خلال رحلتهم الى جمهورية رواندا، مثل مشروع مستشفى مونيني والمعهد الإقليمي المتكامل للفنون التطبيقية، وذلك للاطلاع على سير عمل المشاريع ومدى الاستفادة منها اقتصادياً وانسانياً، بالإضافة الى زيارة المتحف الوطني في رواندا وغيره من الأماكن الثقافية والسياحية.

وأضاف التقي ان الصندوق مستمر في خططه لتحقيق الانتشار المحلي ضمن مسؤوليته الاجتماعية، ويأتي تنظيم رحلات مبادرة كن المتفوقين تتويجا لجهود الطلبة والطالبات لتفوقهم الدراسي، ولتعزيز قدراتهم في الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، إضافة الى تعزيز الحس الوطني لديهم من خلال تعريفهم بجهود الكويت لتحقيق التنمية في الدول النامية.

من جهتها قالت مشرفة رحلة الطالبات فاطمة التركيت، ان الطالبات سيقمن بزيارة مشاريع تنموية عدة في جمهورية طاجيكستان مثل مشروع طريق كولياب – كالايخومب ومشروع محطة نوراك الكهرومائية، فضلا عن زيارة بعض الأماكن التاريخية والسياحية.

وأضافت التركيت، ان الصندوق ينظم للطلبة والطالبات رحلات سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته، ويتم اختيار نخبة من الطلبة المتفوقين من قبل وزارة التربية حسب معدلاتهم الدراسية.

