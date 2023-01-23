مال وأعمال

بلغت قيمة صادرات السودان من الذهب خلال العام الماضي 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 44 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد التي بلغت 3.6 ملياراً دولار، بحسب ما ذكره المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول.

ونقلت وكالة أنباء السودان، عن أردول، قوله إن السياسات والتشريعات المتبعة في قطاع المعادن في السودان ناجعة وأسهمت بقدر متعاظم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وحدوث الوفرة في الكثير من السلع الاستراتيجية.

وقال أردول خلال مداخلة له في ندوة سياسية بحاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض إن «الاقتصاد القومي يستفيد من الذهب مرتين مرة بالعوائد الجليلة بتحصيل نصيب الحكومة من الإنتاج التي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي والذي يأتي بحصائل الصادر التي تسدد مقدما من قبل المصدرين».

