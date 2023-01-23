مال وأعمال

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن البرازيل والأرجنتين تعتزمان الإعلان هذا الأسبوع عن إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن الخطة التي ستناقش في قمة في بوينس أيرس هذا الأسبوع ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة التي تقترح البرازيل تسميتها (سور) «الجنوب» أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار. وقال وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا للصحيفة: «سيكون هناك... قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين».

