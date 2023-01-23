مال وأعمال

خلال أقل من عام، تمكن البنك المركزي المصري من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية، بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضي، خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب من السوق المصرية.

وأدت الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفق وكالة «بلومبرغ»، فإن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 29.65 جنيهاً، فإن السوق الموازية تشهد غياب التنفيذ الفعلي، مع عدم وجود أسعار تقريبا، وربما يتم التنفيذ في عمليات بسيطة بأعلى من السعر الرسمي بهامش طفيف.

في الوقت نفسه، ترى مؤسسة «كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس»، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، وأكدت أن العملة المصرية ربما تنخفض أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

فيما يتوقع «دويتشه بنك»، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% للوصول إلى 33 جنيها للدولار قبل أن يستقر ويعاود الارتفاع.

وفي «بلومبرغ»، قال مدير المحافظ المقيم في لندن ورئيس أبحاث الأدوات السيادية في «إف آي إم بارتنرز»، ماثيو فوجل، إنه مع تجاوز التضخم مستوى 21% في ديسمبر الماضي، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، نشر الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جون هوبكنز»، البروفيسور ستيف هانكي، إحصائية تتوقع تباطؤ السوق السوداء للنقد بمصر. وقال إن برنامج صندوق النقد في مصر لم يوقف تراجع الجنيه المصري خلال عام 2022، إذ فقدت العملة المحلية 47% من قيمتها أمام الدولار.

واستعرض أسعار الجنيه المصري خلال الفترة من يناير 2022 وحتى الشهر الحالي، وأظهر المؤشر، أن سعر صرف الدولار يوم 17 يناير في مصر لدى السوق السوداء بلغ 29.63 جنيهاً للدولار الواحد، وحسب المؤشر فإنه «لأول مرة يتساوى سعر الدولار في مصر لدى السوق السوداء مع السعر في البنوك».

وفق بيانات حديثة، فقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام ، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع.

