مال وأعمال

أعلنت أسرة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت إطلاق سراحه ونجله بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها».

وقالت مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية في صفحتها على فيسبوك، السبت، إنه تم إطلاق سراح والدها وشقيقها.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

وقبل ذلك، في 2015 تم تشكيل لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وارتفع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 13% مع بداية تعاملات اليوم، وتم إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوزه صعوده الـ10%.

ويأتي هذا الصعود القوي للسهم في مستهل التعاملات، بعد الإفراج أمس عن مؤسس الشركة.

ويشار إلى أن جهينة للصناعات الغذائية، سجلت صافي ربح بلغ 474.08 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 490.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 8.16 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.52 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

