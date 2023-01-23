مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر خالد عباس، في مقابلة مع «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن نقل وزارات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سينتهي بالكامل في منتصف مارس المقبل.

وأشار عباس، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بحوالي 40 ألف فدان وبيع 60% من الأراضي المتاحة للبيع.

وأضاف عباس، في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، أنه يتم العمل على تأسيس عدة شركات تابعة وتحويل شركة العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن الطرح في البورصة سيكون للشركات التابعة بعد الانتهاء من تأسيسها وليس للشركة القابضة.

