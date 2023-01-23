قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامشينكو، إن بلادها تعكف على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي.

وأضافت أبرامشينكو، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك. ووفقا لها، فإن «أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة». وذكرت أبرامشينكو لوكالة «سبوتنيك»، أن مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا. وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة. وأكدت أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية. القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليارات دولار لعام 2021. وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

