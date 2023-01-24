تساؤلات حول أسباب الأزمات السياسية

آراء

أزمات سياسية وخلافات دستورية تتوالى على الحياة السياسية في البلاد منذ صدور الدستور حتى هذه الساعة، أزمات بألوان مختلفة وبأشكال متنوعة وعلى نصوص دستورية متفق عليها. إلى متى ستستمر هذه الأزمات على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتربوية وعلى مستقبل شبابنا الواعد؟ إن استنزاف طاقة الحكومة والشعب في الانشغال بهذه الأزمات السياسية والدستورية، أمر في غاية الخطورة، ويجب أن يوضع لها الحل المناسب الذي يرضي طرفا العقد الدستوري. حتى نضع الحل، لابد أن نعرف السبب وحتى نعرف السبب - كما نرى - فلابد أن نعود بالذاكرة إلى الظروف التي ولد فيها الدستور وهل كانت ولادته ولادة طبيعية أم قيصرية متعسرة؟

هذا البحث محله الدراسات الدستورية المتخصصة، ولكن لا تثريب علينا إن ذكرنا في هذا المقال وبإيجاز شديد أنه وبعد إعلان استقلال دولة الكويت عام 1961 أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، مرسوما أميريا تضمن الدعوة لإجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع مشروع دستور للبلاد. وبعد إتمام عملية الانتخاب لاختيار عشرين شخصا لعضوية المجلس التأسيسي، أصبح تشكيل هذا المجلس من الأعضاء المنتخبين بالإضافة إلى الأعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء. وبعد أن تم إعداد مشروع الدستور ومذكرته التفسيرية ومناقشتهما تم إقرارهما. وعند التصويت على المشروع من قبل المجلس، أعلن الوزراء المعينون بحكم وظائفهم - بإيعاز من صاحب السمو أمير البلاد - امتناعهم عن التصويت على المشروع المقترح رغبة منهم في أن يتركوا الأمر للأعضاء المنتخبين من قبل الشعب وحدهم. ورفع مشروع الدستور ومذكرته التفسيرية إلى سمو الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح فصدق عليه في 11 نوفمبر 1961 - رغم ملاحظاته حول بعض نصوصه - إلا أنه آثر الموافقة على المشروع كما هو دون إدخال أي تعديل عليه ليترجم بذلك إرادة الشعب الكويتي على أرض الواقع. ولكن في ذات الوقت لا يمكننا أن نغفل عن وصف بعض الأعضاء المنتخبين في المجلس التأسيسي هذا الدستور بالدستور المتواضع. وهذا يعني أن طرفي العقد الدستوري الحاكم والمحكوم كانت لديهما ملاحظات على بعض نصوصه قبل صدوره،ومع ذلك قبل به الطرفان وصدر!! وهنا نتساءل: هل كان قبول طرفي العقد الدستوري مشروطاً بإمكانية تعديل الدستور بالضوابط المذكورة في المادتين 174، 175 منه؟ هل الدستور الكويتي الحالي هو منبع الأزمات الدستورية المتعاقبة لأنه لم يأت على مستوى طموح الحاكم والمحكوم؟ هل مرور ستين عاما على الدستور دون تنقيح بعض مواده سبب وجيه لهذه الأزمات؟ والسؤال الأهم هل الشعب وفقا لأحكام هذا الدستور يشارك الحاكم في حكمه أم يبايعه ويقدم المشورة لسموه؟ كلما تهربنا من الإجابة على هذه التساؤلات استمرت الأزمات السياسية في البلاد!!

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

