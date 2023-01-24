جدرنـا عالنـار

آراء

مقالنا اليوم عبارة عن (حلم) رؤية بالمنام ان الجدر على النار يطبخ (يغلي) وتفسير رؤية قدر الطبخ في المنام عند الامام الصادق (ع) ان رؤية قدر الطبخ في المنام اشارة الى صاحبة المنزل فاذا كانت القدر نظيفة وواسعة دل على حسنها وحسن طبعها وان كانت غير نظيفة دلت على العكس، وتدل رؤية قدر الطبخ في المنام على قضاء الحوائج وتكون على حسب امتلاء محتويات القدر وتشير رؤية قدر الطبخ في المنام الى الحاكم او السلطان وتعتبر رؤية القدر وحلل الطعام في المنام اشارة الى الخدم والحرس، ولكن جدرنا اليوم يختلف اختلافاً كليا عن التفسير الخاص بالامام الصادق عليه السلام بحيث إنه ليس صاحبة منزل ولا حوائج سوف تُقضى ولا حاكم او سلطان ولا خدم وحرس، بل هو وضعنا السياسي المحلي.

وضعنا المحلي هذه الايام نقدر نشبهه في الحلم بالجدر الذي على النار ويتصاعد الدخان منه ولكن لا نعرف ما هي الطبخة او ما هو الطبق الذي سوف يجهز بعد كل هذا الغليان والطباخ والدخان، لان نواب مجلس الامة الكرام جهزوا احتياجات الطبخة للقروض وقانون غرفة التجارة وبعض القضايا الشعبوية التي بواقعها تفرح المواطن وان تمت بدون دراسة حقيقية وفعلية ابشر بزيادة الغلاء والتضخم غير المعقول لكونها مشاريع قوانين من اجل ارضاء الشارع الانتخابي فقط لا غير في ظل ارتفاع سعر النفط العالمي، وهنا نقول ان جدر النواب مطلوب اليوم بسبب الغلاء العالمي والمحلي وطبعا الغلاء المحلي يفوق الغلاء العالمي لان التاجر الموقر عندنا غير ولا في أحد يقوله STOP وهنا نقول الحمد لله على ان وزارة التجارة بما يخص الاسعار في بيات شتوي طويل وادارة حماية المستهلك باتت في خبر كان، ومع كل هذه المطالب النيابية نجد النواب الكرام يأخذون وينعمون وطايحين بجدر الراتب الاستثنائي وفق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على الآتي (يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون) يعني النائب الي يأخذ راتباً استثنائياً طايح بجدر الحكومة الرشيدة وفق المثل العراقي الشعبي الذي يقول (أطعم الحلك تستحِ العين) والسؤال هنا ليش النواب السابقين والحاليين ساكتين عن هذه المادة التي تستثنيهم من دون كلام ولا ردة فعل إلا ما ندر؟ وطبعا هي مادة ليست للكل بل لأهل الحظوة فقط لا غير يعني انت يا مواطن مالك شيء بس صوت لنا وحنا ناخذ الاستثنائي وانت لك الله، ونرد للجدر الثاني وهو الجدر الحكومي الذي يحمل الكثير من الوعود والامنيات ولكن الفعل غير موجود يعني ادهن راسك بستوق خالي وبس بالكلام، ومع زيادة النار تحت الجدر الذي خلط فيه المقترحات النيابية والامنيات الحكومية زاد غليان الجدر ولكن من دون ان نرى الطبخة مجوبه وجاهزة للمواطن ان يأكل من خيرات وطنه يعني جدر يغلي وهو فاضي للحين ما ميش طبخة وكأنها ماي حار يغلي بس، والغالبية متنعمة بالاستثنائي ونرجع ونقول المواطن آخر السطر وفوق كل هذا الوزراء زيادتهم 6000 دينار وحنا ننطر الـ100 والـ150 ديناراً مثل الي ينطر هلال شهر رمضان المبارك والسماء مغيمة والدنيا ظلمة!!!

والتمني على اعضاء السلطتين الكرام ان ينفضوا اثوابهم من دنس الراتب الاستثنائي ويقولوا نحن مع المواطن بجد وحق وواقع في معاناته للغلاء والتردي العام بكل قطاعات الخدمية ونعيش على راتب واحد فقط من دون العيش بظل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، والسؤال هنا ليش هذه المادة المذكورة لناس قله دون سائر الناس؟ ولا جدر المناصب القيادية غير جدر المواطنين؟ والحين ما في حجي نقوله عن حلمي للجدر الذي على النار الا هذي الكويت صل على النبي (ص) ونرجع للدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وضرر ويكون الاستثنائي للكل من دون تمييز او تفرقه، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش النواب السابقين والحاليين يركضون على الراتب الاستثنائي؟ الجواب بهذا المثل العراقي العتيج الي يقول (يشتري من عدنا ثلج ويبيعنا مي بارد) طبعا الي يشتري الثلج هو النائب من الحكومة والي يبيعونه ماي بارد هو المواطن، بس انت اركد واعقل يا مواطن.

